Torna The Cypher Battle, un pomeriggio di sfide a premi

Un pomeriggio di street dance con una nuova sfida di The Cypher Battle. Sabato 18 giugno appuntamento nel cortile della Cittadella, a partire dalle 15.30, con la Mix Style Battle Open 1 VS 1 e la Mix Style U13 1 VS 1. Per due ore i ballerini si sfideranno con passi di Hip Hop, Breaking, Elecrto Dance, Popping, Waacking, Vogueing e altre discipline della street dance. Dopo gli appuntamenti di The Cypher Knowledge – be always a student, e i momenti di condivisione non competitivi di jam, il progetto alza la posta in gioco con una vera e propria sfida a premi: per la categoria Kids un trofeo e alcuni gadget a tema, mentre per la categoria Open, il ballerino migliore avrà la possibilità di vincere 100 euro, oltre al simbolico trofeo.

Per partecipare al pomeriggio di The Cypher serviranno tanta voglia di mettersi in gioco, la capacità di sfoderare ritmo, interpretazione, personalità e non solo. I ballerini dovranno dare fondo a tutta la loro creatività per improvvisare sulle basi selezionate di Dj Breg. La giuria, che decreterà i vincitori dalla top 8 fino alle semifinali, sarà la più severa e attenta di tutte: il pubblico.

Il progetto The Cypher nasce dalla collaborazione della Cittadella dei Giovani e Street Lab Asd nel gennaio 2021, con l’obiettivo di diffondere la cultura street dance, soprattutto tra i più giovani. Una disciplina che punta a sviluppare le capacità di condivisione, sana competizione e apprendimento attraverso il movimento libero e l’improvvisazione. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, mandando una mail all’indirizzo streetlabasd@gmail.com con il nome d’arte (aka) del partecipante, oppure telefonando al 389 4635942.