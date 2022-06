Centri estivi – L’Archeologia al Centro! giugno e luglio 2022 per i bambini da 6 a 12 anni

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, nell’ambito della nuova offerta culturale per il MAR - Museo Archeologico Regionale di Aosta denominata Musei da vivere, comunica gli appuntamenti per i centri estivi L’archeologia al centro! dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni, in programma tutti i pomeriggi da lunedì 20 a venerdì 24 giugno e da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il programma prevede un percorso di attività pomeridiane per immergersi nella storia della Valle d’Aosta che condurrà i partecipanti, come veri archeologi, in un divertente viaggio nel tempo alla scoperta dei piccoli grandi segreti degli uomini antichi, che hanno trasformato materie prime, costruito oggetti nonché meravigliose strutture.

Il primo incontro sarà lunedì 20 giugno e 4 luglio al MAR – Museo Archeologico Regionale, dove si approfondirà il ruolo dell’archeologo e l’importanza del suo lavoro.Martedì 21 giugno e 5 luglio al MAR e in uno dei siti archeologici di Aosta si osserveranno i luoghi e gli oggetti legati alla vita quotidiana della familia romana.

Mercoledì 22 giugno e 6 luglio si proseguirà con la visita al Criptoportico e alla platea forense dove sarà possibile conoscere la vita pubblica e commerciale dell’antica città di Aosta.

Giovedì 23 giugno e 7 luglio al MAR e al Giardino dei ragazzi: attraverso l’osservazione del thermopolium e dei reperti legati alla tavola, si parlerà dell’alimentazione dei cittadini romani.

Venerdì 24 giugno e 8 luglio al MAR si scoprirà il ruolo fondamentale degli antichi artigiani cimentandosi nella riproduzione di alcuni oggetti.

Il costo per l’intera settimana è di 50 euro comprensivo dell’ingresso a tutti i siti in programma.

Il numero massimo di partecipanti è di 20 bambini per ogni settimana.Per partecipare al centro estivo è richiesta la prenotazione entro sabato 18 giugno, per il primo turno, ed entro giovedì 30 giugno, per il secondo turno, telefonando al +39 348 899 8866, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo museiaosta@gmail.com

Regole di accesso e fruizione secondo le normative in vigore del Ministero della Salute.