Acque agitate nel sindacato per elezione RSU Grand Hotel Billia

“Il ricorso non rappresenta una condizione di parte, in quanto, le elezioni svolte hanno premiato la UILTuCS con un proprio rappresentante eletto, ma si tratta di omissioni nel rispetto delle regole”. Raffaele Statti, segretario UilTucs VdA spiega le ragioni del ricorso alla Commissione dei Garanti dell’Ispettorato del Lavoro di Aosta, in relazione all’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Grand Hotel Billia svoltesi lo scorso 20 maggio e che ha interessato una sessantina di dipendenti.

Il ricorso, come spiega Statti, riguarda la presentazione della lista da parte della ULAS, la quale, sottolinea Statti “oltre a non essere un’organizzazione firmataria dei Contratti Collettivi di Lavoro, non ha rispettato le norme previste dall’accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U, stipulato il 27 Luglio 1994”.

Spiega ancora Statti, l’Azienda Casino S.p.a., in assenza di una comunicazione da parte delle Organizzazioni sindacali per confermare la validità delle RSU, come previsto dall’accordo e dai CCNL ha preso atto delle decisioni trasmesse dalla Commissione elettorale, riconoscendo la proclamazione degli eletti. “All’anomalia esercitata dalla Commissione - precisa il segretario della UilTucs - se ne aggiunge un altra con il riconoscimento delle R.S.U da parte dell’Azienda; sono queste e solo queste le ragioni del ricorso auspicando che la Commissione dei garanti riconduca nell’alveo della correttezza le elezioni delle R.S.U., al Grand Hotel Billia”.

Alle elezioni delle RSU hanno partecipato 40 dei 61 aventi diritto; dei voti validi 17 (43,59%) sono andati al Savt che ha eletto due delegati: Giorgio Giovanetto (9 voti) e Francesco Liguori (7); Ulas VdA ha totalizzato 12 voti (30,77%) ed eletto Roberto Trematore (5); alla UilTucs sono andati 6 voti (15,38%) che ha eletto Guido Andreoni (6). Fiscat ha invece ottenuto 4 voti (10,25%) e nessun eletto.