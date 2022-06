Bionaz: La giornata ecologica per una robusta Corvée comunale

"L’ottima collaborazione con il Gruppo Alpini, i pompieri volontari, il consorzio di miglioramento fondiario e Sci Club l’iniziativa ha avuto un buon successo. Una squadra ha provveduto a ripulire alcuni punti critici che negli anni passati erano stati oggetto di abbandono di alcuni materiali ferrosi e rifiuti vari, mentre una seconda squadra si è prodigata nella sistemazione della poderale che porta alpeggio Berrier". L'Assessore territorio e ambiente, Albert Joseph Betemps, spiega così il successo dell'iniziativa comunale.

L'assessore sottolinea che "è stata un’occasione importante per mantenere il nostro territorio pulito ed in ordine dando anche un’impronta di educazione civica ed ecologica che negli anni ha portato del beneficio a noi residenti e ai nostri turisti che ci vengono a trovare".

Corvée nel bosco

La giornata di lavoro si è conclusa con una bella spaghettata che ha valorizzato anche l’aspetto sociale e goliardico che fa crescere e rafforza lo spirito di comunità che i nostri piccoli comuni di montagna hanno e che dobbiamo cercare di mantenere.

Da Assessore al territorio e ambiente, Albert Joseph Betemps (in primo piano nella foto in basso) si dice: "Molto soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio tutti i partecipanti per l’impegno sperando che, negli anni, questa attività di presidio e tutela del nostro territorio possa diventare una buona abitudine coinvolgendo sempre più persone".