"PuliAmo Courmayeur", bilancio positivo per la corvée

Bilancio più che positivo per “PuliAMO Courmayeur," la corvée tenutasi sabato 4 giugno, che ha visto coinvolti oltre quaranta partecipanti tra residenti, turisti, famiglie e varie associazioni sportive e culturali.

Nel corso della giornata diversi punti delle Valli Ferret e Veny e sentieri del territorio, sono stati ripuliti da ferraglie, bancali, lamiere, tubi, gomme, ingombranti di vario genere, elementi che deturpavano la bellezza dei luoghi e che testimoniano il poco rispetto dell’ambiente da parte di alcune persone. Complessivamente sono stati caricati otto camioncini di ingombranti, oltre a sacchi di rifiuti indifferenziati, carta, vetro e plastica.

L’Amministrazione comunale di Courmayeur ringrazia vivamente tutti coloro che hanno dedicato il proprio tempo a questo gesto di sensibilità verso il territorio.

Oltre che una bella giornata di pulizia è stata prima di tutto un’occasione di grande socialità, che ha permesso di ritrovarsi per rafforzare sentimenti di appartenenza alla comunità.

La giornata è finita con un momento conviviale di ringraziamento ai tanti volontari. Molti i genitori che hanno evidenziato soddisfazione per l’iniziativa che è diventata momento educativo per i figli.

Prossime corvée saranno organizzate dal Comune, oltre che come azioni di conservazione e pulizia del territorio, come occasione per rinnovare valori comunitari importanti, come avvenuto in questa occasione.