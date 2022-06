GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo ha concesso un contributo in conto capitale a favore di un’impresa industriale e un mutuo a tasso agevolato a favore di un’altra impresa industriale.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Le Gouvernement a approuvé la subvention au Centre d’information sur l’éducation bilingue et plurilingue.

Concesso all’Asiva – Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta – il contributo finalizzato alla realizzazione del progetto sperimentale triennale Children Under 23, destinato allo sviluppo dell’attività sciistica negli agonisti sino a 23 anni.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvato lo schema di convenzione tra Regione e Vallée d’Aoste Structure al fine di regolamentare l’ospitalità delle infrastrutture e degli apparati di telecomunicazione di proprietà regionale installati presso le Pépinières di Aosta e Pont-Saint-Martin.

Approvato il progetto esecutivo del secondo lotto di lavori di miglioramento della sicurezza e di riqualificazione della strada regionale 8 di La Magdeleine in Comune di Antey-Saint-André, dal chilometro 2+100 al chilometro 2+600. Approvata, inoltre, la proposta d’intesa per la realizzazione dei lavori di allargamento, sistemazione e ammodernamento della strada regionale 45 della Val d’Ayas, tra i Comuni di Verrès e Challand-Saint-Victor.

Approvate le modifiche al programma regionale dei Lavori pubblici per il triennio 2022/2024 con l’inserimento dell’intervento di manutenzione e taglio vegetazione delle sponde del torrente Dora di Verney, nel comune di Pré-Saint-Didier.

Approvata la convenzione tra la regione e la FINAOSTA concernente l’attuazione delle disposizioni applicative di concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell’edilizia residenziale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta ha approvato il finanziamento per un posto aggiuntivo di formazione specialistica e di una borsa di studio per la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università degli Studi di Torino a partire dall’anno accademico 2021/2022.

Approvata l’organizzazione dell’iniziativa Mai più soli, affrontare e curare i disturbi alimentari, in programma ad Aosta venerdì 10 giugno 2022.