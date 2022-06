Donna di 100 anni rinnova la patente fino al 2024

La signora Uderzo Candida ha cento anni, ci vede benissimo e sa guidare perfettamente. La sua patente è stata rinnovata fino al 2024.

A maggio ha compiuto cento anni e si è presentata in autoscuola per il rinnovo della patente. Candida Uderzo ci vede bene, riesce ancora a ragionare e sa guidare. La patente le è stata rinnovata per altri due anni, con scadenza nel 2024. “Ho 100 anni, sono stata davvero fortunata ad essere così in salute, in ospedale? Ci sono andata una volta sola per un’ernia poi basta” ha dichiarato la donna, nata nel 1922, che si sente perfettamente in forma, tanto da guidare l’auto e andare a trovare la sorella in bicicletta.

Patente rinnovata a 100 anni, il figlio: “Non ci credevo”

La donna ha un figlio, Gianni, incredulo di fronte alla decisione sulla patente. “Quando le hanno rinnovato la patente quasi non ci ho creduto, pensavo che glie l’avrebbero tolta. È vero che fisicamente è perfetta, capace di intendere e volere, legge il giornale senza occhiali. A volte decidono di toglierla comunque perché a questa età un malore può sempre capitare. Lei però è davvero sana. Le abbiamo chiesto, per stare tranquilli, di rimanere nei paraggi. Non le abbiamo ancora messo il Gps in auto, ma di solito ci dice dove va” ha spiegato il figlio.