VDALAVORA #WOW World of work: i giovani reinventano il lavoro

L’appuntamento di venerdì 10 giugno alle ore 17.00 in Piazza Chanoux ad Aosta mette al centro le nuove generazioni, ragazze e ragazzi, che, in questa fase di grande trasformazione del mondo del lavoro, grazie alle loro passioni, al coraggio e all’intraprendenza hanno saputo cogliere opportunità professionali.

In #WOW - World of work: i giovani reinventano il lavoro si parlerà di lavoro con i giovani e per i giovani. Il talk sarà moderato da Giulia Penna, cantante romana poliedrica e versatile, rappresentante dell’approccio della new generation nei confronti del mondo lavorativo, che si esplicita nella sfida a convenzioni e stereotipi al fine di cercare e aprire nuove strade da percorrere. Al suo fianco si racconteranno:

Lorenzo Ferrari – 23 anni. Amministratore Delegato e Fondatore di smarTalks e digital marketer di professione, oltre che under 25 più seguito di LinkedIn Italia. Nel quotidiano, oltre ad essere un CEO, è anche consulente di personal branding, formatore per Treccani e speaker per i noti eventi TEDx.

Paolo De Nadai - Fondatore di ScuolaZoo, WeRoad e Presidente di OneDay. A soli 19 anni esordisce come imprenditore lanciando ScuolaZoo e rendendola il fenomeno da 4 milioni di utenti che è oggi. Nel 2017 fonda WeRoad. Oggi continua ad essere il motore dell'innovazione e della cultura aziendale del Gruppo guidato sempre dallo stesso obiettivo: fare impresa, mettendo le #NuoveGenerazioni al centro.

Yuri Sterrore in arte Gordon, creator oggi ben noto per le sue imitazioni e travestimenti in chiave ironica, ha anche sviluppato una carriera da scrittore con tre romanzi pubblicati. Insieme al suo alter Ego femminile Gordoncita, affronta, in modo semplice e ironico, temi legati all'universo femminile e temi legati alla denuncia sociale, come il bullismo.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy, vice presidente della Regione, evidenzia come questo sia il quinto appuntamento dedicato ai target del PPL 2021/23 e alla diffusione di una cultura del lavoro nella comunità valdostana. L’evento, dedicato ai giovani, è stato pensato per trasmettere loro alcuni valori fondamentali del lavoro, ponendo anche una particolare attenzione alla formazione attraverso numerose iniziative tra cui, nel mese di maggio, ITS/IFTS DAY, Reconnect e Manutentore industria 4.0. WOW si inserisce in questa strategia e si pone l’obiettivo di portare, anche tra i giovani valdostani, esperienze di un mondo del lavoro che sta cambiando e che può essere una ulteriore possibilità di creazione di spazi e di progetti professionali.

Per partecipare all’evento #WOW World of Work: i giovani reinventano il lavoro è necessario prenotarsi sul sito #VDAlavora al link https://www.vdalavora.it/<wbr></wbr>evento/wow-world-of-work-i-<wbr></wbr>giovani-reinventano-il-lavoro/ oppure tramite l’APP #VDAlavora (fino a esaurimento dei posti disponibili).