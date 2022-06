Attività gratuite nell'ambiente con l'AVP. Iscrizioni entro il 25 giugno

L’Associazione valdostana paraplegici “AVP” è lieta di comunicare l’avvio delle iniziative previste dal Progetto europeo “Giovani”, nell’ambito del Piano integrato PITEM-PROSOL, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra” 2014/2020 (FESR), di cui l’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate è partner.

Al via le iniziative GRATUITE a favore degli studenti valdostani tra gli 11 e i 16 anni organizzate dall’Associazione valdostana paraplegici “AVP” per il Progetto europeo “Giovani” – SCADENZA ISCRIZIONI 25 GIUGNO 2022

Il Progetto, prevede l’organizzazione di alcune attività extrascolastiche a favore di studenti valdostani tra gli 11 e i 16 anni compresi, anche disabili, da svolgersi nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti per l’anno scolastico in corso e per quello successivo, al fine di offrire loro esperienze che valorizzino le specificità del territorio rurale e montano, come arrampicate, percorsi naturalistici e residenzialità in alta quota

L’Associazione in questione, in accordo con l’Assessorato, ha inviato alle Istituzioni scolastiche valdostane secondarie di primo e secondo grado (comprese le paritarie) una circolare informativa per gli studenti e le loro famiglie con la programmazione delle prime attività previste per il periodo delle vacanze di Pasqua (14/4, 15/4, 16/4 e 19/4) a cui farà poi seguito quella per i mesi a seguire, tenuto conto anche degli eventuali ulteriori giorni di sospensione delle lezioni decise dalle singole Istituzioni scolastiche.

Anche in caso di maltempo e nel rispetto delle restrizioni anticovid19 attualmente in vigore l’Associazione garantisce il rispetto delle iniziative calendarizzate prevedendo attività alternative, come previsto dal prospetto allegato al presente comunicato stampa, e che gli studenti interessati sono liberi di partecipare alle singole giornate o a tutte quelle proposte.

In relazione a quanto sopra, si chiede che gli studenti e le rispettive famiglie, qualora interessati, inviando il questionario entro l’11 aprile 2022 la propria adesione all’Associazione valdostana paraplegici “AVP” al recapito telefonico 0165/40696 (martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30), al cellulare 333/9897707 (pomeriggio dalle 15 in poi) e/o scrivendo un’email all’indirizzo avp@avpaosta.org.

Per le attività in montagna gli studenti partecipanti devono essere dotati di capacità sciistica, della relativa attrezzatura (sci, scarponi, racchette e casco obbligatorio), della certificazione stabilita dalla normativa anticovid19 in vigore e rispettosi dei protocolli legati alla pratica dello sci, con la presenza di professionisti per ciascuna attività proposta.

Tutte le iniziative programmate sono interamente gratuite per gli studenti partecipanti in quanto l’Associazione, oltre ad occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali.