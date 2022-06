Giroparchi Culture Trail 2022 – La terza edizione trekking culturale in lingua inglese per bambini

Fondation Grand Paradis organizza la terza edizione di Giroparchi Culture Trail, il trekking in lingua inglese per bambini e bambine dai 9 agli 11 anni, che percorrerà dal 20 al 23 giugno 2022 i sentieri che collegano Aymavilles, Villeneuve, Introd e Rhêmes-Saint-Georges facendo conoscere il ricchissimo patrimonio storico e culturale dei comuni di fondovalle, partner dell’evento. L’iniziativa si arricchisce quest’anno di una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale del Comune di Aymavilles con la visita al Castello e alla Cripta di Saint-Léger per poi proseguire verso il maestoso Pont d’ Aël, la rocca di Châtel-Argent, il Castello di Introd e la latteria turnaria e infine, risalendo la Valle di Rhêmes con i suoi forni e mulini, raggiungere il quarto giorno Maison Pellissier a Rhêmes-Saint-Georges.

Il trekking racconterà l’affascinante storia del Parco più antico d’Italia attraverso le parole di Arpan, il GéniAlps guardaparco, che scende a valle per incontrare gli altri piccoli genietti che rappresentano lo spirito dei luoghi visitati, intrecciando storie di natura e conservazione con la narrazione delle tradizioni locali.

Barbe, il GéniAlp contadino, parlerà di’”agricoltura eroica”. Accompagnati da Esprì, il menestrello del Gran Paradiso, i bambini viaggeranno nel tempo alla ricerca di fiabe e leggende. Infine Miette, la mugnaia della valle, farà da guida tra i campi di segale raccontando la storia dei più antichi cereali di montagna.

Durante il trekking i bambini potranno avvicinarsi alla lingua inglese con giochi e attività divertenti organizzati dall’insegnante e dalla guida naturalistica che li accompagneranno.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, con priorità per i residenti nei comuni di Aymavilles, Villeneuve, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, e a seguire Cogne, Valsavarenche e Rhêmes-Notre-Dame. Il costo di partecipazione di € 130 comprende vitto, alloggio e tutte le attività.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online presente sul sito www.grand-paradis.it entro il 15 giugno 2022.