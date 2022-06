Conseil Federal Uv stoppa maggioranza con Lega

Alla fine i leoni unionisti della basa hanno tirato fuori gli artigli e hanno stoppato tutte le ipotesi di alleanze di governo con la Lega. Così si è espresso il Conseil Federal che lascia aperte le porte a due soluzioni possibili: maggioranza Uv, Pd e AV-VdA Unie e Claudio Restano in Giunta oppure l’ingresso organico in maggioranza dei due consiglieri di Pou l’Autonomie.

Questa mattina (lunedi 6 maggio) sono stati visti la presidente unionista, Cristina Machet, ed il capogruppo Uv, Aurelio Marguerettaz, in via Porta Pretoria e poco dopo si è visto anche Augusto Rollandin. E’ probabile che i tre si siano incontrati per fare il punto sulla situazione per dar modo ai vertici unionisti di presentare lo stato dell’arte al parlamentino unionista.

La determinazione con cui il coordinatore di Alliance Valdotaine, Albert Chatrian, e Corrado Jordan hanno preso posizione a favore di un’intesa che portasse ad una possibile collaborazione dei movimenti autonomisti, quindi compresa Pour l’Autonomie, ha fatto breccia anche nelle sezioni unioniste.

Prima del Conseil la soluzione della crisi in Regione si giocava sulle poltrone. Infatti Pour l’Autonomie sarebbe disponibile ad entrare in maggioranza in quanto obiettivi e programmi sono convergenti però nell’Uv permanevano riserve su chi dovrebbe dirigere un assessorato: il capogruppo Marco Carrel o il consigliere Agusto Rollandin.

La Lega pronta ad entrare in maggioranza chiedeva quattro posti in giunta. Agli autonomisti ne avrebbero avuti sei compresi presidente del Consiglio e della Giunta.

La situazione è meno intricata di ieri ma comunque c’è ancora molta strada da percorrere per chiudere una crisi che si è aperta sul nulla. E che sul nulla si chiuderà. Tanto rumore per poco niente.