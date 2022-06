"Panoramiche alla scoperta della Valle del Cinema", la VDA presenta la sua anima cinematografica

La Valle d’Aosta si prepara a svelare la sua anima cinematografica in “Panoramiche. Alla scoperta della Valle del Cinema”, l’11 e 12 giugno ad Aosta, un weekend di eventi per raccontare, per la prima volta in un unico weekend, tutta la proposta cinematografica valdostana.

Una fotografia sul panorama dei festival e delle rassegne, sulle location più amate da registi e produttori italiani e internazionali a cura della Film Commission Vallée d’Aoste, con il sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Forte di Bard e il patrocinio del Comune di Aosta.

Sabato, in Piazza Roncas, un grande evento con presentazioni, performance e proiezioni realizzate dai protagonisti: i festival storici, giunti quest’anno a compiere anniversari importanti – la 25° edizione del Cervino CineMountain e del Gran Paradiso Film Festival, e i 20 anni di Strade del Cinema. Ma anche realtà consolidate e nuove proposte, come il Cactus Film Festival, FrontDoc e ancora AIACE VdA, Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai Valle d’Aosta. Domenica al Cinéma de la Ville dalle ore 17:00 alle 23:00 l’attesa maratona cinematografica con il meglio dei festival e delle rassegne delle ultime edizioni.

Film come Le Otto Montagne, vincitore del Premio Giuria a Cannes una settimana fa, o gli hollywoodiani House of Gucci, Avengers – Age of Ultron, Kingsman the Golden Circle, o italiani come la serie di successo Rocco Schiavone e Diabolik, sono solo alcune delle pellicole che hanno trovato in Valle d’Aosta il loro set ideale. Questa piccola regione rappresenta un unicum in Italia, non solo per le sue location e per l’efficienza della sua Film Commission che la rendono una meta sempre più richiesta da produzioni italiane e internazionali, ma anche per l’importante varietà di festival e rassegne, ognuna con una propria specifica identità, capaci di ritagliarsi un ruolo importante nel panorama nazionale e internazionale.

Da ormai diversi anni il cinema è diventato anche un volano turistico per la regione, grazie all’intenso lavoro della Film Commission che, nonostante la crisi degli ultimi due anni e il lungo stop dovuto alla pandemia, ha portato in valle numerose produzioni importanti, nazionali e internazionali. Un’offerta che parte proprio dai festival per finire in un tour alla scoperta dei “luoghi del cinema”, resi famosi dal piccolo e grande schermo.

“Uno dei nostri compiti è cercare di attirare in regione il più alto numero possibile di produzioni audiovisive che possano portare visibilità e benefici in termini turistici, economici, culturali e occupazionali. – afferma Alessandra Miletto, Direttore Film Commission Valle d’Aosta – forniamo supporto e un’efficace assistenza logistica alle produzioni, grazie anche al sostegno economico del Film Fund, recentemente aumentato con lungimiranza dalla Regione.

I risultati sono evidenti, con un trend di produzioni ospitate in Valle in continua ascesa e ingenti ricadute economiche e promozionali. Cerchiamo di seguire da vicino le produzioni di cui riconosciamo il valore, grandi o piccole che esse siano, e lo facciamo insieme ai soggetti istituzionali e ai comuni, con cui abbiamo una stretta collaborazione e che contribuiscono in maniera fondamentale a rendere la nostra regione un territorio sempre più cinema friendly.”

PANORAMICHE: ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DEL CINEMA

IL PROGRAMMA

Panoramiche porterà ad Aosta un weekend di appuntamenti culturali e di intrattenimento per scoprire tutto ciò che ruota attorno al mondo del cinema, un programma che animerà non solo l’estate, ma tutto l’anno in Valle d’Aosta, dai festival alle rassegne, fino alle produzioni, locali, nazionali e internazionali che qui troveranno “casa” nei prossimi mesi.

Sabato 11 giugno dalle ore 17:00 sarà Piazza Roncas il cuore pulsante dell’evento. In programma un pomeriggio di presentazioni che spazieranno dalle proiezioni alle performance musicali, come la musicazione dal vivo di Selene Framarin del Frankenstein di J.Searle Dawley (1910), ma anche “Gran Paradiso VR – The Experience of Nature”, la postazione immersiva per simulare la salita alla vetta con una vista intorno a 360°. E per finire, alle ore 19:00, l’aperitivo con Audiovisual performance di Sycoid.

Una maratona cinematografica attende gli appassionati domenica 12 giugno dalle ore 17:00 e fino alle 23:00 al Cinéma Théâtre de la Ville. Tutto il meglio dei festival e delle rassegne riunito in unico appuntamento: dai film per i più piccini selezionati dall’ultima edizione del Cactus Film Festival, alle storie dei popoli delle Terre Alte e dei più grandi alpinisti ospiti del Cervino CineMountain, dalle storie di confine di FrontDoc, alle meraviglie della natura raccontate dai documentari del Gran Paradiso Film Festival. E ancora una selezione di corti a cura di AIACE (Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) VDA e Strade del Cinema