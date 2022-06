"L'equilibrio delle lucciole", Valeria Tron presenta in piazza Roncas il suo primo romanzo

Ogni punto di partenza ha bisogno di un ritorno. E così, per riconciliarsi con il mondo, dopo una storia d'amore finita, Adelaide torna nel paese in cui è nata, un pugno di case in pietra tra le montagne aspre della Val Germanasca, cercando rifugio nei ricordi della sua infanzia, negli odori familiari del bosco e della legna che arde.

È lei la protagonista del libro "L'equilibrio delle lucciole", il primo romanzo di Valeria Tron, cantautrice, finalista al Premio Tenco, illustratrice, mediatrice culturale e artigiana del legno che in quella stessa vallata ci è nata e cresciuta.

Il libro sarà presentato ad Aosta, in piazza Roncas, domenica 12 giugno, alle 17.30. L'evento è organizzato dalla libreria Briviodue in collaborazione con Restocafé Culturel Secrets.



Dialogheranno con la scrittrice gli assessori regionali all'Istruzione Luciano Caveri e ai Beni culturali Jean-Pierre Guichardaz, Diego Lucianaz e il giornalista Enrico Martinet. Moderano l'evento Cecilia Lazzarotto e Alessandro Mano.

La presentazione sarà accompagnata dagli intermezzi musicali di Maura Susanna. Dopo la presentazione è previsto un aperitivo al Restocafé al costo di 5 euro.