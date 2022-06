Summer Camp Valdigne - I Centri estivi in Valdigne

I bambini vivranno un’estate indimenticabile all’insegna dell’outdoor con giochi, laboratori esperienziali, gite ed escursioni in montagna con guide della natura!

Courmayeur, La Thuile e Morgex saranno le basi di partenza per questa estate insieme!

Quando?

Turni settimanali

1° TURNO dal 4 luglio all’ 8 luglio

2° TURNO dal 11 luglio al 15 luglio

3° TURNO dal 18 luglio al 22 luglio

4° TURNO dal 25 luglio al 29 luglio

5° TURNO dal1 agosto al 5 agosto

6° TURNO dal 8 agosto al 12 agosto

7° TURNO dal 15 agosto al 19 agosto

8° TURNO dal 22 agosto al 26 agosto

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di uscita posticipata fino alle 17

L’iscrizione al Centro Estivo “Summer Camp – Valdigne”, organizzato dalla cooperativa Leone Rosso è aperta a tutti i bambini di età compresa

tra i 3 (primo anno di scuola materna già frequentato) e gli 11 anni con ammissione preferenziale

per i residenti nel territorio dell’Unité Valdigne-Mont Blanc.

• I centri previsti sono locati nei plessi scolastici dei Comuni di Morgex, Courmayeur e La

Thuile.

• I costi di iscrizione per ciascun turno settimanale:

- 80€ per il primo figlio e 72€ dal secondo per i bambini residenti nell’Unité Valdigne

- 125€ per i residenti negli altri Comuni della Valle D’Aosta

- 145€ per tutti gli altri

• Modalità di iscrizione:

- I genitori dovranno compilare l’apposito modulo online presente nella sezione “Centri

Estivi Summer Camp – Valdigne 2022” all’indirizzo www.leonerosso.eu

- La prima finestra di iscrizione è prevista dal 23 maggio al 10 giugno 2022. La possibilità

di iscrizione successiva a questo periodo è soggetta alla disponibilità dei posti in

capienza e dovrà avvenire entro il mercoledì precedente al turno desiderato.

- L’amministrazione invierà la conferma di avvenuta iscrizione tramite apposita email.

• Modalità di pagamento:

- Nella stessa email di conferma d’iscrizione l’amministrazione indicherà l’importo

dovuto e le coordinate bancarie (IBAN).

- L’iscrizione si intenderà effettiva solo alla ricezione dell’attestazione di pagamento

avvenuto. Tale ricevuta andrà inviata all’indirizzo amministrazione@leonerosso.eu entro

e non oltre il giovedì precedente il primo turno scelto.

- E’ possibile rateizzare i pagamenti solo se la richiesta è superiore ai 4 turni e con le

seguenti modalità: l’importo della prima rata sarà pari a 4 turni e la seconda per i restanti

da frequentare. Si dovranno comunque rispettare le tempistiche del punto precedente.

- E’ previsto un possibile rimborso per assenza ma solo per motivi medici e solo tramite

presentazione di certificato medico in cui siano indicate le date esatte dell’impedimento.

Verranno restituiti turni interi di assenza dal secondo turno in poi già pagati. A tal fine si

dovrà compilare l’apposita richiesta di rimborso corredata dal certificato medico.

• Contatti:

- Per informazioni inerenti all’organizzazione e all’iscrizione telefonare o scrivere al

349/4271854

- Per informazioni inerenti alle modalità di pagamento e di fatturazione telefonare al

0165/263931