Morte Jessica Lesto, dall'autopsia nessun segno di violenza

Continuano le indagini sulla morte di Jessica Lesto, la donna trovata senza vita nei giorni scorsi ai bordi della Dora Baltea dietro la piscina di Aosta.

Gli inquirenti sono sulle tracce del marito, il 37enne Dia Matabara, e ha chiesto l'autopsia affidata al medico legale Serena Curti. I risultati però hanno escluso segni di violenza sul corpo della vittima.

Sul corpo della ragazza non è stato rilevato nessun segno di volenza. Ora c'è attesa per gli esami tossicologici per un possibile decesso per overdose.