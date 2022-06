Gli Emotivi Anonimi francofoni ed italiani in ritiro a Saint-Pierre

Il tema del raduno è “L’Amore è un boomerang. Più lo lanciamo verso gli altri, più ritorna indietro!”: una fratellanza di donne e uomini che condividono la loro esperienza, forza e speranza al fine di vivere al meglio i loro problemi emotivi, trascorreranno un fine settimana dedicato all’ascolto dedicato all’ascolto e allo scambio di esperienze.

Il Raduno si aprirà nella serata di venerdì con la riunione a tema “Amore, pace e serenità in dodici passi EA” per poi concludersi domenica dopo la riunione su “La preghiera della serenità nella mia vita”. In mezzo, riunioni di condivisione a scelta, pranzi, cene, musicoterapia e momenti di convivialità.

La quota della pensione completa in camera singola, dalla cena di venerdì al pranzo della domenica, è di euro 120.

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 settembre. Sul sito www.emotivianonimi.it prossimamente saranno pubblicati il programma ed il modulo per partecipare.