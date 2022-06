Pour l’Autonomie disponibile a rafforzare il polo autonomista

Per la risoluzione della crisi in Regione la partita si gioca sulle poltrone. Infatti Pour l’Autonomie sarebbe disponibile ad entrare in maggioranza in quanto obiettivi e programmi sono convergenti però nell’Uv permangono riserve su chi dovrebbe dirigere un assessorato: il capogruppo Marco Carrel o il consigliere Agusto Rollandin.

Anche la Lega è pronta ad entrare in maggioranza visto che di programmi non se ne parla mentre chiede quattro posti in giunta. A questi punto gli autonomisti ne avrebbero sei compresi presidente del Consiglio e della Giunta.

Ma c’è una terza via; la via Restano. Ovvero continuare con una maggioranza a 18 con l’ingresso in Giunta di Claudio Restano che per il momento ha dimostrando coerenza garantendo il sostegno alla maggioranza abbandonata da Pierluigi Marquis con la speranza di una assessorato in caso di rimpasto.

La situazione è davvero complessa tanto più che in Alliance Valdôtaine-VdA Unie Albert Chatrian e Corrado Jordan sono contrari ad un accordo con la Lega per questioni politiche e per la volontà di creare i presupposti per un forte fronte autonomista.

Domani nella tarda mattinata dovrebbe esserci l’ennesima riunione che potrebbe essere l’ultima. Poi sarà la presidente Cristina Machet a proporre agli organi statutari unionisti una proposta per scrivere la parola fine alla crisi.

Questo dicono fonti unioniste che descrivono una Machet preoccupata per le divergenze interne al movimento sulla direzione da prendere: ovvero tra il scegliere Lega, oppure Pour l’Autonomie, o proseguire con la maggioranza di 18 facendo entrare organicamente in maggioranza Claudio Restano.