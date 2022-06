Forte temporale sulla VDA, vari interventi dei Vigili del Fuoco

Una vera e propria "bomba d'acqua" si è scatenata nelle scorse ore sulla Valle d'Aosta, costringendo i vigili del fuoco a vari interventi sul territorio.

I soccorsi sono intervenuti in varie località della Valle, come Saint-Vincent e Villeneuve su tutte. Nel Comune di Fenis da segnalare l'intervento per la rimozione di alcune piante che avevano interrotto in maniera temporanea la circolazione.

Gli interventi dei Vigili del fuoco sono effettuati in particolar modo in garage o piani terra d qualche abitazione. Non sono stati segnalati danni a persone.