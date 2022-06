Demain lundi 6 juin saint Claude

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 6 giugno

Seminario Maggiore - ore 9.30

Ritiro del Sacro Cuore per il Clero

Martedì 7 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 9 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 10 giugno

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 11 giugno

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

LE MESSAGER RICORDA lundi 6 juin saint Claude

La Chiesa cattolica venera Beata Vergine Maria Madre della Chiesa

Il 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre amantissima». La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell’Anno Santo della Riconciliazione (1975), propose una messa votiva in onore della beata Maria Madre della Chiesa, successivamente inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di aggiungere l’invocazione di questo titolo nelle Litanie Lauretane (1980). Papa Francesco, considerando attentamente quanto la promozione di questa devozione possa favorire la crescita del senso materno della Chiesa, come anche della genuina pietà mariana, ha stabilito nel 2018 che la memoria della beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, sia celebrata dal Calendario Romano nel Lunedì dopo Pentecoste.

ll sole sorge alle ore 5,31 e tramonta alle ore 21,15.