Seminario estivo di UniVdA su autonomie-movimenti identitari

"Autonomie e movimenti identitari in Europa nell'età globale" è il titolo del seminario gratuito organizzato dal dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta dall'11 al 15 luglio prossimi. Si terrà nel centro polifunzionale del Comune di Saint-Nicolas, in frazione Fossaz Dessous. Il Summer Seminar si concentrerà sui temi del rapporto fra autonomie e globalizzazione in chiave storico politica e storico-economica.

Saranno esplorati la storia e l'attualità dei fenomeni autonomisti e indipendentisti, l'analisi del federalismo comparato nel contesto europeo, l'approfondimento di alcuni casi di studio nelle aree britannica, iberica, francese, fiamminga e dell'Est Europa e infine i rapporti tra costituzioni e secessione. L'iniziativa affronta un tema che ha un evidente ancoraggio alla storia della Valle d'Aosta: il rapporto tra autonomie istituzionalizzate o rivendicate e la globalizzazione, con un focus particolare sull'Europa.

"Nella complessa fase storica che si sta attraversando a livello internazionale - scrive l'Univda in una nota -, dopo il biennio pandemico e il recente scoppio della guerra in Ucraina, con il processo di globalizzazione in discussione e il riemergere di nazionalismi e indipendentismi appare di estremo interesse tornare sul tema delle autonomie, sulle loro motivazioni storiche e prospettive future".

Il Summer Seminar si articolerà in lezioni frontali di esperti provenienti anche dall'estero e gruppi di lavoro concentrati su aspetti comparativi (con particolare attenzione al caso valdostano).

La direzione del seminario è affidata al professor Paolo Gheda, docente di Storia contemporanea dell'Università della Valle d'Aosta. Per partecipare all'iniziativa è necessaria l'iscrizione sul sito www.univda.it (sezione eventi) entro il 20 giugno. I posti disponibili sono 35.