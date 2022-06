Multato per aver superato di un km il limite di veocità

Nessuno si metterebbe in viaggio con un’automobile non omologata o senza la patente.

E allora perchè lo Stato utilizza degli autovelox non omologati?

Infatti, gli autovelox senza omologazione possono rilevare una velocità errata e, quindi, elevare una multa ingiusta all’ignaro automobilista

Per questo Filippo Cozzini ha avviato una raccolta di firme attraverso Change. voglio che vengano ritirati gli autovelox non omologati, sei d’accordo?