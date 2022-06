I sindacati hanno fiducia negli Alpini e affidano fondi pro Ucraina

“Nei giorni scorsi abbiamo versato sul conto corrente dell’Associazione Nazionale Alpini la somma di ventitremila euro raccolti a favore della popolazione Ucraina. Denaro che i valdostani ci hanno affidato con uno slancio di grande generosità e siamo molto orgogliosi che i Sindacati CGIL CISL e UIL siano venuti a portarci una somma considerevole da loro raccolta in occasione delle iniziative dell’8 marzo.! Anche l’Amministrazione Comunale di Chatillon ci ha inviato un suo contributo da destinare all’Ucraina”. Il Presidente della Sezione Valdostana dell’A.N.A., Carlo Bionaz, ha espresso così grande soddisfazione durante il recente Consiglio Sezionale Soddisfazione “per la fiducia – ha aggiunto Bionaz – che ci ripaga dei nostri sforzi e ci onora per l’affetto che sentiamo da parte di tutti”.

Spirito di servizio e solidarietà che presto verranno alimentati da un’altra iniziativa, l’Operazione Stella Alpina, in programma sabato e domenica 25 e 26 giugno prossimi. E’ una raccolta fondi ideata dalle Penne Nere Valdostane da destinare a progetti importanti di solidarietà.

Quest’anno le somme, con una offerta minima di cinque euro per vasetto di Stelle Alpine, andranno alla Disval, Associazione molto attiva in Valle d’Aosta, per il sostegno alle persone con disabilità nel loro avvicinamento allo sport. Il “governo“ degli alpini valdostani ha approvato numerose iniziative che si inseriscono nelle celebrazioni per i 150 anni della fondazione del Corpo, gettando anche le basi per il Centenario della Sezione Valdostana, nel 2023.

La prossima settimana una Delegazione di alpini e famigliari si recherà in Germania, a Dachau, dove sono sepolti 4 soldati valdostani. Una iniziativa questa molto importante che vuole onorare la Memoria di quei giovani che morirono per gli ideali di Libertà e Amore della Patria.

Sulle loro tombe verrà portata una ciotola con la terra del paese di origine: Arturo Vuillermoz, di Chatillon; Giuseppe Treves, di Emarese; Giacomo Emilio Chamonal, di Issime; Giuseppe Pollet, di Brusson. Nel 2013 erano rientrate le spoglie di Renato Sarteur, di Challand Saint Victor.