FiVdA 'Valle d'Aosta roschia isolamento politico

"Essere riusciti a riempire un teatro di sabato e a organizzare un pullman dalla Valle d'Aosta nonostante un ponte lungo come quello del 2 giugno, testimonia come Forza Italia sia attrattiva e punto di riferimento sui territori. La convention di Alessandria ha dimostrato una volta di più come alla nostra forza politica interessi esclusivamente trovare soluzioni concrete per fare ripartire il Paese e nella fattispecie il Nord-Ovest. Le baruffe alimentate da personalismi non ci appartengono, le lasciamo agli altri, poiché siamo convinti che soltanto attraverso l'ascolto delle necessità dei territori si può fare rinascere l'economia, specialmente quella di montagna. E per farlo serve un potenziamento della sinergia con le regioni a noi limitrofe, il Piemonte e la Liguria in primis, con le quali condividiamo peraltro dossier la cui concretizzazione sarà fondamentale per il nostro futuro. Senza una reale e fattiva collaborazione tra territori, il rischio è un pericoloso auto-isolamento che danneggerebbe innanzitutto la Valle d'Aosta e i valdostani".

Il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, commenta in questo modo la convention interregionale Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Forza Italia, tenutasi ieri al Teatro Alessandrino di Alessandria davanti a una platea di oltre un migliaio di persone.