Diocèse d'Aoste fête la Pentecôte avec les jeunes

À l'occasion de la Pentecôte, le diocèse d'Aoste, en collaboration avec le Renouveau dans l'Esprit Saint, organise samedi une soirée de convivialité et de prière.

"C'est une expérience nouvelle, dont les destinataires principaux seront les jeunes et leurs familles- peut-on lire dans un communiqué- comme confirmant, collégiens, lycéens, universitaires et travailleurs, jusqu'à l'âge de 30 ans".

Le rendez-vous est à 19h au grand séminaire d'Aoste pour le dîner (la réservation individuelle ou de groupe est requise au lien https://forms.gle/RRJCgpdjbUJsXQiz6 et une contribution de 3 euros par personne est demandée).

A 21h est prévue la messe dans la cathédrale; à 22h commencera l'adoration eucharistique; à 23h et à 24h il y aura deux moments de catéchèse et d'annonce de la parole; à 1h la bénédiction finale et la conclusion.