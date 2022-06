Giunta Regionale approva il Piano "Corresponsabilità educativa e legalità" 2022-2023

La Giunta regionale ha approvato il Piano “Corresponsabilità educativa e legalità” 2022- 2023.

Il Piano, proposto dal Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità, è caratterizzato da azioni condivise che presentano precise finalità come:

l’avvio in rete di iniziative di prevenzione della legalità e della sicurezza attraverso un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica

la promozione della più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche inerenti al macro tema della legalità e della diffusione della cultura del rispetto dell’altro

il contrasto al fenomeno delle dipendenze e delle violenze.

Il Piano prevede eventi rivolti ai giovani e all’intera comunità, frutto di una stretta collaborazione tra il Tavolo tecnico permanente, gli Enti, le agenzie, le associazioni del territorio e i soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta, Dipartimento d’indagine per la persona e la comunità familiare.

Nel dettaglio, si debutta con l’iniziativa Estate 2022 per la Legalità e la Cittadinanza - seconda edizione, avente l’obiettivo di promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione legate alla corresponsabilità educativa e alla legalità con proposte dedicate a target differenti: dagli anziani alle persone disabili, dai professionisti alle aziende, dai giovani alle famiglie, tutta la cittadinanza. Seguiranno le Settimane della Legalità e della Cittadinanza, aventi l’obiettivo di favorire in rete iniziative di promozione della cultura della legalità e del rispetto delle regole, i Forum comunità educante, percorsi che comportano la realizzazione di incontri volti a richiamare l’attenzione di tutta la comunità; lo Sportello ascolto regionale, rivolto a tutte le figure adulte preposte all’educazione dei bambini, dei giovani, degli adolescenti e interessate ad una consulenza psicopedagogica individuale. Non mancheranno Iniziative intergenerazionali con la finalità di rafforzare i legami tra generazioni diverse, educare al rispetto della diversità, favorire l’instaurazione di una società più coesa e puntare ad una gestione costruttiva del tempo vuoto e Incontri rivolti ai giovani con la testimonianza di alcuni detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L’Assessorato regionale annuncia inoltre che, in collaborazione con l’Azienda Usl Valle d’Aosta - Ser.D e l’Ordine degli psicologi Valle d’Aosta, ha condiviso con i rappresentanti del Gruppo Coordinamento Genitori, gruppo di lavoro che rappresenta la componente genitori e, in quanto tale, si fa portavoce delle esigenze e delle loro richieste generali in una rete educativa di continuità, le rilevazioni I giovani nel post Covid, rivolto ai giovani di età 11- 19 anni –

http://newsondaggi.regione.vda.it/index.php/533556?lang=it

e I giovanissimi nel post Covid - questionario per i genitori, rivolto alle famiglie dei giovanissimi di età 3-10 anni

http://newsondaggi.regione.vda.it/index.php/856132?lang=it

curate dall’Osservatorio economico e sociale della Regione con la finalità di comprendere vissuti, sensazioni, bisogni e necessità collegate a questo periodo storico particolarmente complesso e riuscire così a promuovere azioni maggiormente a sostegno del benessere del singolo e della comunità.

Si invitano tutti i giovani e le famiglie dei giovanissimi coinvolti a compilare i questionari.

È possibile verificare gli aggiornamenti in tempo reale collegandosi al sito

https://www.regione.vda.it/tavolo_corresponsabilita_educativa_e_legalita/default_i.asp

dalla Sezione Servizi della Homepage del sito della Regione, accedere alla voce Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità.

"La condivisione, la compartecipazione e la corresponsabilità permettano di valorizzare al massimo le risorse di ciascuno - dichiara l’Assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e partecipate - e di alimentare la contaminazione tra i vari attori quale carta vincente per promuovere il benessere all’interno del territorio".