"Letture Altre", evento conclusivo al Parking de La Ville di Aosta

Nella giornata di lunedì 6 giugno, all’interno del Parking De La Ville di Aosta alle 20.30, si svolgerà l’evento pubblico di conclusione del progetto Letture Altre.

Letture Altre è un contest rivolto a studenti e studentesse che frequentano le scuole superiori della città Aosta. Durante la serata conclusiva, i gruppi presenteranno al pubblico i propri reading: in sede di iscrizione avevano dovuto scegliere dei testi editi che permettessero di ragionare su ciò che viene percepito altro, diverso, sul valore che le diversità hanno all’interno della comunità e su come sia importante riconoscerle e accoglierle. Una serata di condivisione, dove lo sguardo di chi è under20 incontra la dimensione pubblica, trova un palco dove dare voce al proprio punto di vista sul presente. Al pubblico che deciderà di partecipare è chiesto di rendere possibile questo incontro, ascoltando nuove voci sul tema dell’alterità.

Antropocentrismo, disagio mentale, femminismo, transfobia, lockdown, esclusione sociale, violenza contro le donne, xenofobia, disturbi alimentari sono alcuni dei temi che i gruppi hanno scelto di proporre, per esplorare la parola alterità. Tutti accomunati dalla necessità di chiedere ascolto, di aprire un dialogo con una società che non è sempre pronta a lasciare schemi superati per aprirsi alle istanze delle nuove generazioni e per tutelarle.

Durante la serata verranno assegnati diversi premi e anche il pubblico sarà chiamato a votare

Per le coppie o gruppi vincitori sono previsti premi in buoni libri, accessori per smartphone, biglietti per eventi culturali e adozioni di alveari, per un totale di 900 euro. Inoltre, la performance scelta dalla direzione artistica, avrà la possibilità di presentare il proprio reading all’interno del programma del Festival Città Diffusa che si svolgerà ad Aosta tra il 20 e il 24 luglio 2022.

La giuria di Letture Altre è composta da Teresa Grange, professoressa ordinaria di pedagogia sperimentale dell’Università della Valle d’Aosta, Erika David, giornalista professionista, redattrice delle pagine culturali di Gazzetta Matin, Andrea Cazzato, attore professionista e speaker.

Il progetto Letture Altre nasce da un’idea di Verdiana Vono e di Stefania Tagliaferri, è curato dalla compagnia teatrale Palinodie e promosso dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Aosta.

L’evento è a ingresso libero. Per agevolare l’organizzazione, è consigliata la prenotazione via email all’indirizzo palinodieinfo@gmail.com, al numero +39 340 7609668 o tramite il forum sul sito letturealtre.it.