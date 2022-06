Rete Civica 'Su cessione Cas Regione faccia valere Autonomia

Nata nel 1917 per iniziativa dei fratelli Ansaldo di Genova la storia del grande stabilimento siderurgico si è profondamente intrecciata con l'evoluzione economica, territoriale e demografica della Valle d'Aosta.

Non solo una fabbrica di acciaio, ma un complesso fatto anche di miniere, di centrali idroelettriche, di ferrovie, di villaggi e quartieri operai creati in varie località della Valle.Oggi di quella grande rete costruita per il “ciclo integrale” di produzione dell'acciaio è rimasta solo una fabbrica che, dopo avere subito decenni di declino nella seconda metà del Novecento come azienda statale, ha ritrovato vitalità e produttività con il passaggio di proprietà alla famiglia Marzorati.

In quel passaggio fu decisivo il ruolo della Regione Autonoma, l'operazione venne condotta fra il 1993 ed il 1994 da una giunta in cui il ruolo dei progressisti ed ambientalisti era determinante.

Fu una grande operazione che pose anche le basi per la successiva nascita della Compagnia Valdostana delle Acque, acquisendo le centrali idroelettriche ex Cogne, e vaste aree dello stabilimento e della città di Aosta non più funzionali alle esigenze della nuova fabbrica.

A distanza di trent'anni assistiamo oggi ad una nuova evoluzione proprietaria che è ancora in gran parte da decifrare nelle sue finalità e conseguenze, ma è emerso un dato sorprendente: la Giunta regionale non è stata parte attiva della nuova operazione.

In una fase economica come quella che stiamo vivendo, con i rischi occupazionali e sociali, che scelte di questo genere portano con sé, è evidente che ridurre il ruolo dei sindacati e le istituzioni a meri soggetti di una comunicazione a mezzo stampa è un fatto grave.

Inoltre portare ancora più lontano i luoghi decisionali delle politiche aziendali rischia di rendere sempre più avulsa questa azienda dal suo legame storico con la Città di Aosta e con la regione.

Nel 1917 la Valle d'Aosta era solo una zona marginale della circoscrizione di Torino e nulla poteva dire agli Ansaldo, ma nel 2022 la Valle d'Aosta è una Regione Autonoma, pure governata da forze politiche che si definiscono “autonomiste”.

E' normale essere così autonomi da non conoscere e accompagnare processi industriali così rilevanti?