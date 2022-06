Aosta: prima riunione dell'Osservatorio Comunale dei rifiuti

L'Osservatorio comunale dei Rifiuti, organismo previsto dal Regolamento per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Aosta, si è riunita per la prima riunione, martedì 1° giugno, alle ore 16,30 nella sala del Consiglio comunale.

L’organismo è stato ricostituito per supportare al meglio l’Amministrazione comunale attraverso la collaborazione dei soggetti coinvolti: uffici e consiglieri comunali, rappresentanti delle associazioni economiche, ambientaliste e dei consumatori).

La riattivazione dell’Osservatorio cade in un momento importante, segnato dal prossimo passaggio alla nuova gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, così come definito dall’appalto bandito nel 2019 ed il cui iter di aggiudicazione è ancora in corso, svolgendo un importante ruolo di cerniera tra il Comune, la cittadinanza e la società assegnataria del servizio.

La nuova gestione del Centro regionale di Brissogne, la recente approvazione del Piano regionale dei rifiuti e la prossima applicazione del metodo a tariffazione puntuale richiedono il massimo impegno del Comune di Aosta nella gestione delle novità introdotte.

L’Osservatorio è composto dall’Assessore all’ambiente, alla pianificazione territoriale e alla mobilità Loris Sartore; dai consiglieri comunali Giuliana Rosset e Paolo Laurencet, rappresentante della maggioranza e della minoranza consigliare; dall’ing. Framarin dirigente dell’Area T2 del Comune di Aosta; dal responsabile del settore di applicazione delle tariffe del Comune di Aosta; dal rappresentante legale della società appaltatrice del servizio rifiuti; da due rappresentanti delle associazioni di categoria dei produttori di rifiuti non domestici assimilati agli urbani; da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste; da un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori; da un impiegato dell’area comunale competente per le funzioni di segretario dell’Osservatorio.