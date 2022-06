Usl chiude 2021 con un utile di oltre un milione

Il bilancio di esercizio dell’Azienda per l’anno 2021 è stato fortemente caratterizzato, come l’esercizio precedente, da spese significative relative alla gestione dell’emergenza pandemica. E' quanto si legge in una nota dell'Usl, ma nonostante tutto ha registrato un utile di esercizio di euro 1.091.486.

All’interno della propria relazione di accompagnamento al bilancio, il Direttore Generale ha evidenziato la proposta dell’Azienda circa l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, finalizzandolo all’installazione di un terzo gruppo frigorifero presso il P.O. Parini, al fine di aumentare l’efficienza della climatizzazione con minor consumo di energia, a tutela di ambiente e costi, nonché aumentare la sicurezza di esercizio delle aree ospedaliere in particolare il blocco operatorio, le terapie intensive, l’unità coronarica intensiva e la radiologia.

La proposta di avanzo di amministrazione dovrà essere valutata dall’amministrazione regionale in fase di controllo e di approvazione del bilancio dell’Azienda.

Dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, l’Azienda Usl potrà procedere, se autorizzata, con l’esecuzione delle relative opere di installazione del nuovo impianto.

I costi legati all’emergenza hanno trovato copertura nei finanziamenti specifici disposti a livello centrale e regionale. La gestione economica relativa all’emergenza non ha condizionato il risultato di esercizio registrato a consuntivo.