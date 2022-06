Iniziativa del Celva per segnalare la presenza in VDA di colonie feline

Dalle targhe metalliche per segnalare la presenza di colonie feline nei Comuni valdostani.

L'iniziativa è del Celva, il Consorzio degli enti locali valdostani: le targhette sono state distribuite negli scorsi mesi ai Comuni, che le hanno apposte nei pressi delle colonie feline per segnalarne la presenza alla popolazione. "La targa indica la presenza di una colonia felina e la relativa gestione da parte di un referente, oltre ad alcune semplici indicazioni", fa sapere il Celva in una nota.

Il progetto fa parte della "Convenzione in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio", stipulata dal Celva con la Regione, l'Usl della Valle d'Aosta e l'Ordine regionale dei medici veterinari, per supportare la campagna di sterilizzazione e cure dei gatti di colonia regolarmente censiti dai Comuni.

La campagna prevede che le autorizzazioni agli interventi di sterilizzazione dei gatti senza proprietario liberi sul territorio "siano comunicate dal Celva ai veterinari sulla base delle segnalazioni dei Comuni, in raccordo con i referenti di colonia", spiega la nota. Per le attività di cura, "i referenti possono recarsi autonomamente dal veterinario- scrive il Celva -, a patto che lo stesso sia presente nell'elenco dei veterinari autorizzati agli interventi e che l'animale appartenga a una colonia felina regolarmente censita dal Comune".

Tra le attività previste dalla convenzione, nel corso dei prossimi mesi saranno organizzati degli incontri formativi e informativi destinati ai referenti di colonia, ma non solo, per approfondire le indicazioni utili per una corretta gestione delle colonie feline