Assegnati i posti del Servizio Civile regionale “Due mesi in positivo” 2022

Rispetto ai 64 posti non riservati disponibili si sono presentati ai colloqui 53 giovani candidati, per i quali si è proceduto alla relativa assegnazione, in base alla graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione.



Relativamente ai posti riservati per i giovani con disabilità o in situazione di disagio, inizialmente 5, si informa che un ente ha accettato di incrementare la disponibilità, consentendo così alla Commissione di valutazione di selezionare tutti i 7 giovani candidati che si sono presentati ai colloqui.



Nei prossimi giorni tutti i 60 giovani selezionati saranno contattati dai rispettivi Enti, al fine di organizzare nel dettaglio le giornate di servizio civile regionale che svolgeranno dal 13 giugno al 12 agosto 2022.



L’Assessore sottolinea che, benché il numero delle candidature fosse superiore alle disponibilità, è stato possibile dedicare progetti di servizio civile regionale a giovani con disabilità o in situazione di disagio grazie alla sensibilità e alla disponibilità dei rispettivi enti che hanno saputo adattare i propri progetti per far loro vivere una bella esperienza di socialità, di acquisizione di nuove esperienze e di primo contatto con il mondo del lavoro.

"Ringrazio - ha commentato Luciano Caveri, assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - tutti gli enti che anche quest’anno accoglieranno i giovani che, nonostante la previsione di un’estate più libera grazie ad una situazione emergenziale meno drammatica, hanno dato priorità al proprio senso civile e all’interesse per nuove esperienze a favore degli altri".