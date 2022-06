Referendum: Stella Alpina invita a votare SI

Stella Alpina, nel ricordare il voto referendario di domenica 12 giugno in cui si è chiamati ad esprimersi su 5 quesiti relativi alla giustizia, evidenzia come sia necessario che il Parlamento, in primis, prosegua nella riforma della giustizia in quanto, come affermato dal Presidente Mattarella nel discorso del suo insediamento: “I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l’Ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la certezza del diritto, incidono sulla vita delle persone. Va sempre avvertita la grande delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai magistrati”.

Nel solco della centralità che spetta alla Politica per dare avvio ai giusti percorsi di riforma nei luoghi ad essi deputati, Stella Alpina invita ad andare a votare e a sostenere l'avvio di questo percorso di riforme con un voto positivo ai quesiti referendari.