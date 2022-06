Francesco Bonvicini Président Assocation parents adoptifs VDA

Francesco Bonvicini est le nouveau président d'Agape, l'Association des parents adoptifs pour l'exemple, une organisation bénévole fondée à Aoste en 2010 pour réunir des parents adoptifs avec parcours national et international, ayant besoin de se former, de s'informer, de se confronter et d'approfondir leur connaissance des différentes étapes de la vie familiale.

Le nouveau conseil est également composé de la vice-présidente Cristina Caprara, du trésorier Italo Théodule, de la secrétaire Marcella Mantova et des membres Serena Cerioli, Rossana Ruggieri et Jean-Paul Tournoud.

"Je remercie sincèrement le conseil d'administration sortant, en particulier la présidente sortante Denise Marcoz, pour leur engagement et leur travail efficace, notamment pour avoir maintenu la cohésion et le dynamisme de l'association, malgré la dure épreuve infligée par la pandémie", déclare Bonvicini.

"Je suis très heureux pour la nouvelle équipe, avec laquelle nous travaillerons pendant les trois prochaines années, soutenue sans aucun doute par l'engagement des 'bénévoles actifs' de l'association", conclut le nouveau président.