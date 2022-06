208° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

L’esposizione comprende stampe d’epoca e cimeli che permettono di ricordate i 208 anni di storia della Benemerita. Se la rappresentazione della figura del Carabiniere ha poco spazio e modesto successo in teatro, mentre l'esatto opposto avviene nel cinema, ciò dipende dall'essere, il teatro, somma finzione al contrario del cinema, realistico ancor più di quanto gli sceneggiatori stessi vorrebbero: e questo, forse, anche a causa dei critici, i quali in una pellicola tendono a cogliere sottigliezze e significati che magari sfuggono agli stessi autori o non erano nelle loro intenzioni quando si sono accinti a raccontare.

D'altra parte, più essi cercano, oggi, di rendere realistica una storia, di accentuarne le crudezze attingendo alla fantasia, più si accorgono di essere stati preceduti, superati dalla cronaca quotidiana. E la mostra ricordrà tutto questo e tanto altro