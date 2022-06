Cogne Acciai Speciali dice no all’incontro con Fim, Fiom e Uilm

I vertici aziendali rifiutano di incontrare i rappresentanti dei lavoratori e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil protestano. "Cercano di togliere la dignità ai rappresentanti sindacali, ma non ci riusciranno" si legge in una nota sindacale congiunta.

"Il nostro intento - si legge ancora - era quello di avere un incontro costruttivo con l’Azienda per salvaguardare e tutelare le lavoratrici e i lavoratori. Nonostante i proclami e gli annunci spot dei vertici Cas per apparire belli, buoni e generosi con le organizzazioni sindacali, dopo le ultime notizie ( il riferimento è all’acquisizione da parte del gruppo taiwanese dello stabilimento siderurgico aostano), l'Azienda rifiuta di incontrarci".

E' dura la posizione dei sindacati contro i vertici della Cogne Acciai Speciali che "usano strumenti con modalità da inizio ‘900, poco consoni al periodo che stiamo vivendo. La diffusione di una notizia così importante, senza un confronto informativo con i rappresentanti dei lavoratori".

Per i sindacati "è una delle peggiori pagine della storia sindacale della Cogne Acciai Speciali, una 'medaglia' che gli attuali vertici potranno sfoggiare con disinvoltura. Come si fa a dare notizie di questo genere senza un confronto approfondito con le parti sociali? E chi pensa ai lavoratori?2.

La nosta spiega che "nella Cogne Acciai Speciali ci sono lavoratrici e lavoratori intorno a cui ruotano famiglie, quotidianità, storie e ricordi di uno stabilimento che ha dato tanto sì, ma che adesso rischia di vedere sfumare sacrifici e bei ricordi. Numerose conquiste a favore dei lavoratori sono state ottenute anche grazie alle trattative sindacali. Il lavoro è sacro, e l’occupazione idem. Su questo non si transige".

Dai sindacati giunge un monito ai "vertici aziendali dovrebbero ricordare che chi tenta di sbattere la porta in faccia ai sindacati, pensando di fare una prova di forza, sbaglia perché la porta sbattuta in faccia a noi è la stessa che viene chiusa ai lavoratori. Siamo la voce dei lavoratori, e non ci facciamo sicuramente intimidire da azioni che di costruttivo hanno poco o nulla. E ribadiamo con forza 'Giù le mani dai lavoratori'. E aggiungono: "Nel momento che sarà definito il nuovo assetto societario, ci auguriamo di non sentire pronunciare neanche una volta la parola esubero. Non vogliamo neanche un esubero. Infine, piccolo, ma importante dettaglio sull’incontro avvenuto tra Cogne Acciai Speciali e la Regione. Ricordiamo che nei periodi di crisi, siamo noi ad ascoltare e a farci carico delle preoccupazioni e della disperazione dei lavoratori, non altri".