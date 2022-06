Pour L'Autonomie chiede al governo valdostano chiarimenti in merito alla vendita del 70% delle quote

I Consiglieri del gruppo Pour l’Autonomie, Marco Carrel e Augusto Rollandin, apprendendo della vendita del 70% della Cogne Acciai Speciali Spa al gruppo taiwanese Walsin Lihwa Corporation, richiamano l’importanza che questa azienda riveste per la Valle d'Aosta sia in termini economici che occupazionali.

«Negli anni - specificano i Consiglieri di PlA - l’Amministrazione regionale l'ha sostenuta con rilevanti investimenti che ne hanno permesso l’evoluzione e il raggiungimento di significativi risultati sia a livello nazionale che internazionale: per questo motivo, chiediamo che il Presidente Lavevaz e l’Assessore Bertschy comunichino tutte le informazioni divulgabili in apertura del prossimo Consiglio regionale convocato per l'8 e il 9 giugno, così da poter informare tutta la popolazione e in primis i lavoratori sul futuro di questa importante azienda.»