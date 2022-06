Aosta: Nuova ipotesi per passerella sulla ferrovia nei pressi della stazione

Rispunta l'ipotesi di collegare la zona a sud della ferrovia, ad Aosta, con il centro storico attraverso una passerella che scavalchi i binari e colleghi il parcheggio della telecabina Aosta-Pila con via Bramafam e la Croce di città.

È quanto emerso nell'incontro che si è tenuto lunedì tra il comitato La Valle d'Aosta Riparte e il Comune di Aosta.

"Il Comune ritiene che la creazione di un'opera di superamento della ferrovia in corrispondenza della torre di Bramafam in direzione via Croix de Ville possa in futuro rappresentare un ulteriore interessante collegamento", scrive il comitato in una nota.

Secondo il quale c'è "convergenza fra comitato e Comune" sul "ruolo sempre più rilevante da attribuire al trasporto ferroviario. Avere una città meglio collegata su ferro sia con l'alta Valle, sia con la direttrice bassa Valle-Ivrea-Torino è un aspetto fondamentale per una mobilità sostenibile e decarbonizzata".

All'incontro, in municipio, erano presenti il sindaco, Gianni Nuti, e l'assessore alla Mobilità, Loris Sartore; la delegazione del comitato era composta da Maurizio Costalunga, Paolo Meneghini, il consigliere comunale del Progetto Civico Progressista Diego Foti ed Elio Riccarand. Ad Aosta, "sono numerosi gli interventi sulla ferrovia che a breve riguarderanno la città".

Il comitato ritiene "di particolare rilievo gli interventi per l'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta; la riapertura della Aosta Pré-Saint-Didier; i lavori alla stazione di Aosta".