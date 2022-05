GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge riguardante le Disposizioni in materia di domini collettivi finalizzato alla rivalutazione del ruolo delle consorterie in Valle d’Aosta.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

La Giunta ha concesso un contributo in conto capitale a favore di impresa industriale ed ha approvato il programma delle attività 2022 della Consigliera regionale di Parità.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Le Gouvernement valdôtain a approuvé une subvention pour l’année 2022 à l’Institut Historique de la Résistance et de la Société contemporaine en Vallée d’Aoste.

E’ stato anche approvato il piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività delle Associazioni culturali valdostane per il 2022.

Inoltre la Giunta ha deliberato l’adesione della Regione alla cerimonia del 208° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri con l’illuminazione di rosso e di blu dell’Arco d’Augusto il 5 e 6 giugno.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

L’Esecutivo regionale ha approvato la nomina dei membri dell’Assessorato regionale competente in materia di infrastrutture sportive, dell’Assessorato competente in materia di sport e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) della Valle d’Aosta, nella commissione di valutazione delle istanze, presentate dagli Enti locali, per la classificazione delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale.

La Giunta ha approvato, inoltre, il progetto definitivo dei lavori di sistemazione della strada regionale numero 25 della Valgrisenche in località Leverogne, in corrispondenza del ponte sulla Dora di Valgrisenche, in Comune di Arvier, per una spesa prevista di circa 500.000 euro e ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del corpo stradale della strada regionale numero 45 della Val d’Ayas, dal chilometro 25 al chilometro 26, in Comune di Ayas, per un importo di spesa di circa 450.000 euro.

Il Governo regionale ha concordato di sottoporre all’esame del Consiglio regionale la proposta del disegno di legge riguardante le Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, concernente disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe ed ha esaminato la proposta di integrazione delle modalità di erogazione dei contributi ai Comuni previsti dalla legge regionale 5/2001, concernente l’organizzazione delle attività regionali di protezione civile, che sarà portata all’attenzione del CPEL.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Il Governo ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario per l’anno scolastico 2022/2023 per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori.