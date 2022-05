A La Salle prima tappa del tour ValléeSanté sullo stato della sanità valdostana

E’ partito da La Salle il tour in sette tappe, una ogni Unité des Communes organizzato, organizzato dal Comitato ValléeSanté, per fare il punto dopo un anno dall'approvazione della risoluzione che avrebbe dovuto velocizzare le operazioni di ristrutturazione dell'Ospedale Parini.

Aprendo l’incontro, presente il Sindaco di La Salle, Enzo Blessent, ha ripercorso brevemente la storia del Comitato ValléeSanté nato nel 2019 prima della Pandemia e che l’obiettivo principale di degli incontri nel territorio è cercare di “informare perché le comunicazioni del Comitato stesso non trovano molto spazio sugli organi di informazione locale, mentre spesso escono notizie non sempre complete e corrette sull’argomento salute-ospedale”.

Ha poi fornito alcuni dati di carattere generale partendo dal “definanziamento” del Servizio Sanitario Nazionale “che negli ultimi 15 anni ha portato ad una forte riduzione di posti letto, personale medico ed infermieristico in tutta Italia. In Valle d’Aosta questo fenomeno è stato ancora più accentuato”.

Da parte sua, il medico Paolo Pieri ha posto l’accento “sull’esigenza di far funzionare le strutture territoriali che diventerebbero, in tal modo, un filtro importante per ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso ed ai servizi ospedalieri. Questo – ha aggiungo Pierini - permetterebbe anche agli operatori ospedalieri di lavorare meglio. Ma significherebbe anche riduzione del bisogno di posti letto ospedalieri”.

A tal prpposito ha ricordato come la Regione abbia recentemente approvato il Piano Salute e Benessere Sociale 2022-2025 in cui è prevista la realizzazione delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità. “Due generi di servizi polifunzionali – ha sottolineato - che in altre Regioni, specialmente Emilia-Romagna e Toscana, già esistono da anni sotto il nome di Case della Salute”.

Le Case di Comunità dovrebbero servire a potenziare la presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche. Saranno delle strutture polivalenti che dovranno garantire l’assistenza primaria e le attività di prevenzione. All’interno di queste strutture dovranno esserci delle équipe di medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri ed altri professionisti della salute (ostetriche, psicologi, assistenti sociali) che lavoreranno in raccordo con i sanitari ospedalieri. Dovranno essere previsti anche punti prelievi e tutto quanto fornito in precedenza nei servizi consultoriali.

Dall’incontro è emerso che nel Piano Nazionale di Resilienza è prevista una Casa di Comunità per ogni Distretto. Suggerisce almeno una ogni 25 mila abitanti. Da noi in Valle dovrebbero essercene, quindi, almeno 4. Le Case di Comunità gestiranno servizi suddivisi in alta, media e bassa intensità di cura. Poi ci dovrebbe essere anche almeno un Ospedale di Comunità. Il PNRR indica uno ogni 50 mila abitanti.

“In Valle – è stato detto durante l’incontro - ne potrebbero nascere due. Sono strutture per ricoveri brevi che dovrebbero garantire una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero proprio per evitare ricoveri impropri. Saranno dotati, al massimo, di 20 posti letto. Dovranno avere il necessario personale medico ed infermieristico 7 giorni su 7”.

Vi potranno accedere pazienti con patologie minori che non necessitano di ricovero in ospedale, ma che hanno comunque bisogno di assistenza e non può essere garantita a domicilio. Ovviamente deve essere dotato anche dei servizi tecnologici necessari per garantire indagini diagnostiche a distanza, ma collegate con i servizi ospedalieri.

“Ma tutto ciò – commenta Blessent – secondo Pierini è un libro dei sogni se non si definisce un chiaro cronoprogramma di tempi e individuazione delle strutture. Cosa che manca nel Piano della Salute elaborato dalla Regione. Infine, oltre alle criticità già evidenziate, sottolinea il problema del personale. Per far funzionare questi servizi sul territorio (ma anche in Ospedale), bisogna avere personale idoneo e sufficiente. Da nessuna parte viene indicato come reperire questo personale”. Sempre Blessent è entrato nel merito del Piano della Salute regionale articolando il suo intervento su due piani Ospedale e Territorio.

Secondo Blessent per quanto riguarda l’Ospedale dice solo che si deve continuare con la ristrutturazione fornendo alcuni dati, tempi di realizzazione e costi attuali. Per quanto riguarda il Territorio individua tre grandi capitoli: la riforma dei distretti, la creazione delle Case della Comunità e Ospedali di Comunità. I distretti diventeranno 2: uno per l’alta Valle e uno per la Bassa Valle (da Nus a Pont-Saint-Martin). Completando quanto detto da Pierini Blessent ha ricordato che sono previste 4 Case della Comunità ad Alta intensità in Valle. Praticamente prendono il posto degli attuali Poliambulatori che, sostanzialmente, cambieranno nome con poche modifiche, però, organizzative (almeno al momento).

Nel Distretto 1 ne è prevista una a media intensità a Morgex (nell’attuale Poliambulatorio) ed una ad Alta Intensità ad Aosta in via Guido Rey dove oggi ci sono gli Ambulatori (ex-dispensario). Più altre 4 a bassa intensità: Courmayeur, Saint-Pierre, Charvensod e Variney. Per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità al momento ne è previsto uno nell’attuale Casa di Riposo J.B. Festaz (che verrà quindi riadattata) e si parla di un secondo Ospedale di Comunità a Verres. Al momento, però, non è stato deciso dove.