Courmayeur: Foura totte, la festa dei commercianti, una festa per il pubblico

Una quarantina di esercizi commerciali sono pronti a proporre i loro migliori marchi a prezzi scontati e a far vivere al pubblico giornate di shopping di alta qualità ai piedi del Monte Bianco.

I negozi in questa occasione mettono fuori tutto dai negozi (“foura totte” in dialetto valdostano), esponendo i loro oggetti e prodotti su un banchetto all’aperto come se fosse un grande mercatino en plein air.

Una festa dei commercianti e una festa per il pubblico. Abbigliamento, oggetti e arredi per la casa, prodotti d’artigianato e alimentari: un po’ di tutto.

ULTERIORI INFO - www.courmayeurmontblanc.it