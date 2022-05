Primo Concorso Letterario “Il Borgo di Verrès”

Il Comune di Verrès promuove la lettura in ogni sua forma e vuole valorizzare al tempo stesso tutte le attività di scrittura creativa, organizzando la prima edizione del concorso letterario “Il Borgo di Verrès”.

Possono partecipare tutti coloro che desiderino mettere alla prova le proprie capacità di scrittura per elaborare testi che nascano dalla loro fantasia, mai pubblicati in precedenza con Editori o Case Editrici.

Gli organizzatori raccomandano altresì, pena l’esclusione dal concorso, di astenersi da qualsiasi forma di plagio anche solo parziale (ad es. attraverso copia da libri, testi di canzoni, dialoghi di film, social, ecc).

La partecipazione al concorso è libera, aperta a tutti e totalmente gratuita ed è possibile partecipare con un elaborato personale e/o con un elaborato collettivo (lavoro di gruppo).

Tema del concorso è il “Borgo di Verrès”. È possibile spaziare su qualunque argomento attinente il borgo medievale, attingendo liberamente ad emozioni e fantasie rielaborate in forma creativa.

L’elaborato dovrà contenere massimo 10 pagine in formato a4 (carattere times new roman - dimensione 12).

I racconti devono essere inviati in duplice copia dattiloscritta, su fogli in formato A4, di cui una sola contenente, in alto a sinistra, nome e cognome dell’autore, indirizzo e recapito telefonico e indirizzo e-mail che dovrà essere inserita in una busta chiusa in modo che non siano visibili i dati anagrafici del partecipante.

Per i partecipanti minorenni si richiede anche l’indicazione di un genitore responsabile o legale rappresentante, con relativo recapito, nonché l’autorizzazione alla partecipazione e la liberatoria in materia di privacy. Gli elaborati non dovranno altresì contenere, pena l’esclusione, riferimenti che ne compromettano l’anonimato.

Gli elaborati, dovranno essere recapitati a mano in busta chiusa oppure spediti in plico di posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Verrès – Via Caduti Libertà n. 20 – 11029 Verrès. Sulla busta chiusa all’esterno dovrà essere apposta la dicitura: 1^ Concorso Letterario: il “Borgo di Verrès”. all’interno dovranno essere inserite la copia dattiloscritta dell’elaborato in forma anonima e la busta chiusa contenente l’elaborato indicante i dati ed i recapiti del partecipante.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata all’8 agosto 2022. Gli elaborati inviati non saranno restituiti, ma conservati presso gli archivi del Comune di Verrès.

Per qualunque informazione o richiesta di chiarimenti si prega di contattare il Comune di Verrès al numero telefonico 0125/92.93.24 oppure alla e-mail segreteria@comune.verres.ao.it.

La valutazione degli elaborati spetterà ad apposita giuria, il cui operato sarà inappellabile e insindacabile; essa sarà composta da docenti di materie letterarie.

Saranno premiati i primi tre classificati 1° classificato sarà premiato con un volo su aereo biposto per una persona del valore di 200 euro; 2° classificato sarà premiato con un buono libri da 150 euro; 3° classificato sarà premiato con un buono libri da 100 euro.

La premiazione del concorso è prevista nell’ambito delle celebrazioni della Festa patronale di Saint Gilles.