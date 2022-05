LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...BELLICA

CON LA NAJA NON CI SI ANNOJA

Con una sempre più preoccupante frequenza esponenti del centro-destra vagheggiano di ripristinare la leva obbligatoria. L’ultimo è stato Cirio, presidente del Piemonte che a Cuneo, al raduno dei bersaglieri, ha detto:” Qualche mese di servizio militare farebbe un gran bene ai nostri giovani…”.

Secondo queste menti illuminate un sano nonnismo sarebbe capace di salvare dall’inferno dei social i nostri ragazzi (e le nostre ragazze le vogliamo abbandonare alla perdizione?).



Cosa volete che sia qualche innocente scherzuccio, qualche violenza senza cattiveria o l’arbitrario uso di un potere sostanzialmente mafioso in quanto prevede l’obbligo di un ambiente omertoso?

Questo è l’insegnamento più raffinato, che gli farebbe un gran bene, nei nonni alle burbe: imparate a non fare le spie o … sarà peggio.

Non sono tra quelli che crede sia possibile abolire gli eserciti oggi. Certo potessimo far qualcosa per abolire almeno gli imbecilli potrebbe essere un inizio.

P.S.

Incomincia un’estate di apparizioni e sparizioni a sorpresa della mia mail.

So che ve ne fare una ragione.