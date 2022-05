"Musei da vivere" è l'evento culturale estivo in VDA

L'estate 2022 del MAR (Museo Archeologico Regionale) e dell’Area megalitica, Parco archeologico e museo di Saint-Martin-de-Corléans sarà all’insegna della scoperta del patrimonio archeologico regionale attraverso attività dedicate alle famiglie, ai bambini e arricchita da visite accompagnate dagli archeologi e da un ciclo di conferenze.

Le attività rientrano della programmazione estiva dei Musei da Vivere dell’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio.

Le attività didattiche dedicate alle famiglie, denominate Museo in famiglia, si svolgeranno al MAR o all’Area megalitica ogni prima domenica del mese a partire dal 5 giugno al 4 settembre dalle 15,30 alle 18,30.

Gioca con la Preistoria e Gioca con la Storia sono le attività rivolte ai più piccoli tra i 6 e i 12 anni, rispettivamente all’Area megalitica tutti i giovedì a partire dal 4 agosto e al Museo Archeologico Regionale tutti i venerdì dal 17 giugno al 9 settembre, sempre dalle 15 alle 17.

Ogni terza domenica del mese, inoltre, a partire dal 19 giugno, sarà possibile trascorrere il pomeriggio dalle 15 alle 17 con le Archéopromenades: passeggiate alla scoperta di Aosta romana in compagnia dell’archeologo.

Nell’ambito delle attività Al museo prima di cena saranno dedicate agli adulti le visite guidate con gli archeologi all’Area megalitica in programma nelle giornate del 28 agosto e del 2 e 9 settembre; presso la sede del MAR - Museo Archeologico Regionale si terranno inoltre alcune conferenze sia sullo stato più recente delle ricerche archeologiche in Valle d’Aosta, sia sulle tematiche del "viaggio" in due incontri dedicati a James Joyce nel centenario della sua opera più celebre l'Ulisse.

Per partecipare a tutte le attività è richiesta la prenotazione telefonando al +39 348 899 8866, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo museiaosta@gmail.com

Regole di accesso e fruizione secondo le normative in vigore del Ministero della Salute.