Oyace: Torna Chez Nous per valorizzare l'artigianato di tradizione

L’Amministrazione comunale di Oyace ha lanciato nel 2021 un progetto di valorizzazione del suo territorio denominato OyaceInArt, volto al rilancio culturale e turistico del paese, con l’obiettivo di valorizzare il territorio nel quale spicca, per eccellenza, la Tornalla, simbolo del Comune.

In questa azione, si inserisce il progetto "Chez nous", organizzato già nel 2021 dall'Amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che quest’anno viene nuovamente riproposto.

Protagonista dell'iniziativa sarà nuovamente l'artigianato di tradizione: nei giorni dedicati per tradizione alla Sagra della Fontina organizzata dalla Pro Loco di Oyace, il 14 e 15 agosto 2022, sarà realizzata una mostra aperta gratuitamente al pubblico che accoglierà un'esposizione di opere e oggetti di hobbisti iscritti all’albo artigiani regionali. Gli stessi hobbisti realizzeranno dal vivo, dal 10 al 15 agosto (in caso di maltempo fino al 21 agosto), sia lungo il percorso che porta alla Tornalla sia presso il parco giochi Le Château, delle opere ispirate al contesto locale e alla storia del paese che arricchiranno il percorso che porta alla torre, aggiungendosi a quelle realizzate lo scorso anno.

Gli hobbisti interessati a prendere parte al progetto hanno tempo fino al 10 giugno per far pervenire al Comune di Oyace il modulo di adesione. Le persone che saranno scelte dovranno realizzare 5 opere individualmente e 3 in coppia facendosi interamente carico del materiale e degli attrezzi necessari per realizzare le opere: sarà corrisposto unicamente un rimborso spese forfettario pari a 600 euro per la realizzazione di un’opera, importo ridotto a 450 euro per la realizzazione dell’opera in coppia. Sarà data precedenza a coloro che hanno già partecipato negli ultimi due anni ad eventi similari realizzati in ambito regionale.

Il modulo di richiesta di adesione e tutti gli ulteriori dettagli sono disponibili sul sito del Comune www.comune.oyace.ao.it