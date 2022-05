Lavori ampliamento ospedale Parini di Aosta al via nella primavera 2023

La primavera 2023 sarà la data per l'inizio dei lavori di ampliamento dell'ospedale Parini di Aosta, in mano alla Siv srl, la Société Infrastructures Valdôtaines.

Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali Roberto Barmasse, rispondendo a due interpellanze proposte dai consiglieri Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) e Stefano Aggravi (Lega).

La consegna dei documenti progettuali è invece prevista "entro il mese di dicembre 2022", afferma Barmasse, fatte salve "le dovute proroghe correlate ai tempi di approvazione dei progetti stessi".

Il tavolo congiunto, a cui siedono i rappresentanti della Regione e del Comune di Aosta, tornerà a riunirsi "unitamente al gruppo di progettazione" a giugno per "affrontare, sulla base dei documenti progettuali, le tematiche di cantierizzazione e viabilità". Nel corso della redazione del progetto, "saranno utilizzati diversi strumenti di divulgazione dell'opera alla popolazione", afferma l'assessore.

È stato infatti effettuato dalla Siv srl "uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno spazio attrezzato presso il cantiere, dotato di schermi con audio" e sono previste "l'installazione di un totem, nella struttura ospedaliera, corredato di monitor più piccoli e di altri strumenti tecnologici di divulgazione per illustrare il progetto, la logistica e le fasi di cantierizzazione", anche per "informare gli utenti e la popolazione sulle modificazioni temporanee dei percorsi pedonali e veicolari per la fruizione dei servizi ospedalieri".

Riguardo al cronoprogramma dei lavori, "una volta avviati i lavori della fase 3 di ampliamento ospedaliero- spiega l'assessore- saranno riprogrammate le fasi 4 e 5 relative al Materno infantile, alla Psichiatria e alle ristrutturazioni".