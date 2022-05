Grande attesa per Lo Tsaven des Nuages

Per festeggiare il 20° anniversario dell’Agrimercato di Campagna Amica, è nato il progetto “Lo Tsaven des nuages”, un vero e proprio mercato sul punto più alto d’Italia, a Pavillon a 2173 m presso la stazione intermedia di Skyway Monte Bianco, in programma per domani, sabato 28 maggio, dalle ore 10.

Il mercato "Lo Tsaven", che nel dialetto valdostano significa cestino, nasce nel 2002 come mercato delle eccellenze agricole valdostane sia fresche che trasformate: dalle verdure di stagione ai formaggi di capra e bovini. Il mercatino è anche l'occasione per trovare prodotti che hanno origine dal "savoir faire" degli agricoltori valdostani come gli aceti di frutta o la riscoperta di antiche tradizioni come l'olio di noce.

La cornice del Monte Bianco farà da sfondo ai produttori delle principali aziende agricole valdostane, che potranno esporre e vendere i loro prodotti presso la Terrazza Gobbi. Nel pomeriggio, con lo Chef Nicola Ricciardi dell’albergo Auberge de la Maison, moderato e introdotto da Elio Gasco il Direttore di Coldiretti della Valle d’Aosta, che preparerà un piatto tipico della tradizione valdostana, utilizzando materie prime di alta qualità.

Sarà possibile acquistare e prenotare il biglietto A/R a Punta Helbronner e fermarsi per un acquisto a km0, oppure passare per curiosare durante l'ascesa al punto più alto d’Italia.

Per i residenti valdostani, è possibile acquistare il biglietto per Punta Helbronner a una tariffa dedicata, pari a 29€ e per Pavillon a 15€, un’ottima occasione per venire a vedere il mercato più alto d’Italia.

Per la risalita è necessaria la prenotazione.