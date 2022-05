Les enfants du Pays

Il faut d’abord prendre de la hauteur et continuer la lutte pour défendre l’identité valdôtaine, partant de la langue de nos ancêtres et du patois qui nous caractérisent depuis des siècles. Notre soidisante «autonomie» a été bravée maintes fois par le pouvoir central qui se résume dans le fameux «Roma doma». Si nous gardons le silence, le sacrifice d’Émile Chanoux aura été inutile.

De manière tranchée je Vous dis : nous avons un devoir de mémoire. Oui ! Il faut aller plus loin. La qualité de l’autonomie valdôtaine est décevante : la torsion de l’histoire du Pays d’Aoste doit terminer.

Pendant ces dernières 75 années on a assisté à la détermination du pouvoir central à vider – voir à non pas appliquer – le contenu déjà pauvre du Statut Spécial valdôtain. Une soi-disante « autonomie » dépourvue de véritable pouvoir politique et administratif est, par elle- même, inutile.

Le nivellement qui s’est produit dans la logique de «Roma doma» ne promet rien de bon. C’est vrai : parfois le dialogue avec les puissants politiques romains a apporté quelques bénéfices à la Communauté Valdôtaine ; mais il s’agit de miettes : le vrais repas autonomiste commence par le respect des engagements écrits, mais toujours ignorés.

Le procès d’épanouissement du fédéralisme et de l’autonomie doit investir toute la Péninsule italienne, dans les mêmes termes prévus dans la Constitution de la République. Tout retard est pénible car il empêche le progrès de l’État italien. La Région ne doit pas être un instrument périphérique de l’État ni constituer un ensemble des pouvoirs élargis ou mieux encore octroyés par le pouvoir central comme s’il s’agissait d’un menu de générosité.

Non: la Région, en tant que partie de l’État bien présente dans le territoire qui définit le périmètre de la gestion politique et administrative du gouvernement national, est elle-même «État». Si l’on méconnait ce principe fondamental de l’ordre législatif en oubliant de respecter la nature et l’essence mêmes des compétences reconnues par loi constitutionnelle aux Régions on déroule vers la défaite de l’État de droit. Une République qui ne maintien pas sa parole devient toujours plus faible et, petit – à – petit, rend moins respectable sa souveraineté, car elle dévaste la confiance du peuple et son serment de fidélité envers les institutions de l’État.