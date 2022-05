Iscrizioni all’Università della Valle d'Aosta: -25% in 10 anni

Dati in forte calo quelli relativi alle iscrizioni all’università: dal 2010 si è rilevato un calo significativo, che ha fatto sì che si sia passati dai 1244 agli attuali 927 iscritti. In termini percentuali, può essere rappresentato dal 25%.

La maggior parte del calo viene attribuito alla disattivazione del corso di laurea in Scienze dell’educazione e di quello magistrale di Psicologia, ma altri fattori rilevanti sono quelli legati all’impatto della pandemia da Covid e alla necessità di aver dovuto ricorrere alla didattica a distanza per quasi due anni accademici. Questa situazione si riflette nei dati: facendo un confronto tra gli anni 2020-2021 e 2021-2022 è stata riscontrata una diminuzione delle iscrizioni dell’11%.

Ci si interroga se ci possano essere anche cause legate ad una non sufficiente attrattività per gli studenti da fuori Valle, come la presenza di corsi interessanti o di un apposito studentato, oltre che specifici corsi di laurea magistrale.

Nel frattempo è quasi conclusa la nuova sede dell’università presso la caserma Testafochi di Aosta, che si spera possa attrarre giovani e studenti a proseguire il loro percorso formativo e culturale.