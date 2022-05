Conclusa la fase sperimentale del "Consiglio comunale dei ragazzi" (VIDEO)

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituzione scolastica Saint-Roch hanno lavorato a un progetto di responsabilità civica, in collaborazione con l’Assemblea comunale.

Nell'ambito del progetto, i consiglieri dell’Ufficio di Presidenza hanno incontrato i ragazzi nella sede della scuola, illustrando l’organizzazione del Comune di Aosta e, soprattutto, le competenze degli organi politici, nonché il funzionamento del Consiglio comunale. In seguito, gli studenti delle quattro sezioni A, B, C e D hanno ricambiato la visita, incontrando l’Ufficio di Presidenza nella sala del Consiglio e il Sindaco nella sede dell’Hôtel de Ville.

Nello specifico:

la classe 3A ha presentato una mozione concernente la riconversione in atto del Parco “Mario Puchoz”. La richiesta dei ragazzi è stata quella di migliorare lo spazio presente nella struttura eliminando le porte di calcio a 11, creando una struttura per il basket e aggiungendo una rete di pallavolo al fine di incrementare le occasioni di socialità, svago e divertimento;

la classe 3B si è concentrata sugli spazi esterni in prossimità della scuola che servono anche il quartiere Saint-Roch, con la proposta di installare panchine tecnologiche munite di presa che permettano di caricare dispositivi elettronici quali computer, cellulare o tablet, ma anche comode per scambiare piacevolmente due chiacchiere;

le classi 3C e 3D hanno lavorato su richieste inerenti la riconversione degli spazi comuni dell’edifico scolastico di corso Ivrea.

Le proposte della 3C comprendono la realizzazione di una zona-agorà in cui poter svolgere attività scolastiche slegate dalle tradizionali lezioni frontali, oltre alla fornitura di armadietti multi-scomparto con vani richiudibili per poter lasciare parte del materiale scolastico in luoghi sicuri all’interno delle aule.

Quanto alla 3D, gli studenti chiedono di sistemare il cortile esterno con una pavimentazione adeguata, e di realizzare aree verdi circostanti allestite con panchine, tavoli, cestini per i rifiuti e, se possibile, con accessori sportivi quali, a esempio, un canestro, nonché a implementare alcuni impianti tecnologici.

Le presentazioni sono state proiettate nel corso della seduta del Consiglio nel corso del quale è stato espresso voto favorevole dell'Assemblea. L'impegno è quindi quello di concludere la riconversione in atto del Parco Mario Puchoz con attrezzature sportive e ricreative utili a promuovere benessere, socialità e divertimento, nonchè a inserire in programmazione comunale opere di riqualificazione dei plessi scolastici e relative aree di pertinenza, in coerenza con le indicazioni fornite dai giovani coinvolti nel processo sperimentale propedeutico all’istituzione del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi”.