Mammografia: solo circa 2400 donne hanno partecipato allo screening

L'adesione alle mammografie è stata di 2392 donne, rispetto alle 6321 rientranti nella fascia d'età maggiormente a rischio, e quindi destinatarie del progetto di screening. A far calare la percentuale di adesione ha facilmente contribuito la riduzione delle prestazioni a causa della pandemia. Un altro fattore è quello relativo all'adesione volontaria: per questo motivo sono previste nuove linee guida di prossima approvazione per far sì che l'offerta diventi su chiamata attiva, con lettera di invito.

Per aumentare l'estensione dei programmi di screening, sono poi già previste attività, quali l'aggiornamento delle linee di indirizzo dello screening del colon-retto, la rimodulazione dei target, la ridefinizione delle flow-chart, delle procedure diagnostiche e della loro periodicità, la promozione di campagne informative per la cittadinanza, per gli operatori sanitari e per gli enti del Terzo settore, la formazione periodica degli operatori sanitari, un progetto territoriale per raggiungere fasce svantaggiate che non rispondono all'invito a sottoporsi agli screening e l'adozione di protocolli di screening cervicale differenziati per le donne vaccinate contro l'HPV entro i 15 anni e per le coorti delle 25enni che vengono inserite nel programma.

Infine, per quanto riguarda l'identificazione precoce dei soggetti a rischio erede-familiare per tumore alla mammella, è già stata approvata dalla Giunta regionale, nel mese di dicembre 2021, una delibera che si occupa dettagliatamente della materia.

L'attività di screening, che ha sempre dato risposte efficaci in termini di prevenzione dei tumori e un calo di adesioni allo screening sottolinea il fatto che è di fondamentale importanza porre attenzione alla fascia di popolazione che non conosce la possibilità di effettuare questi tipi di controlli. A tal proposito potrebbe essere utile una collaborazione con le scuole, per insegnare l'autopalpazione e avvicinare le ragazze a questo problema. Ciò per evitare diagnosi tardive che spesso comportano terapie più pesanti per le donne.